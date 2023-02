Dave Franco vorrebbe dirigere un horror “disgustoso” sullo stile di David Cronenberg

Il suo nuovo lavoro dietro la macchina da presa, la commedia Somebody I Used to Know, è disponibile su Prime Video dal 10 febbraio, ma Dave Franco ha già qualche idea sul suo prossimo film.

In un’intervista con CB, l’attore e regista ha infatti rivelato:

Non ho intenzione di escludere nessuna possibilità, ma mi sta venendo voglia di tornare all’horror [il suo precedente film da regista, The Rental, apparteneva a questo genere]. Sono un grande appassionato del genere e io e [mia moglie] Alison [Brie] abbiamo attraversato di recente una fase in cui abbiamo rivisto una tonnellata di film di David Cronenberg e questo mi ha fatto venire voglia di fare qualcosa con gli effetti pratici e di prendermi il tempo necessario per farlo bene e farlo in modo che sembri davvero vecchia scuola e palpabile e disgustoso e tutto il resto.

Data la sua ammirazione per il regista canadese, c’è dunque uno tra i suoi titoli che a Franco piacerebbe rivisitare? Ecco la sua risposta:

È difficile per me dirlo. Non credo proprio. È difficile. Non credo… È così difficile toccare alcuni di questi classici. Ma quello che mi viene in mente per primo in termini di “Oh, amico, voglio fare qualcosa di simile” è La mosca. Mi piace quanto diventa disgustoso. È così disgustoso.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un horror diretto da Dave Franco? Lasciate un commento!

FONTE: CB