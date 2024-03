A febbraio del 2018 era stato annunciato che David Benioff e D.B. Weiss – creatori della celebre serie tv dedicata al Trono di Spade – avrebbero scritto e prodotto una nuova serie di film di Star Wars.

A ottobre del 2019 apprendevamo che l’accordo era saltato e che i due avevano preferito siglare un accordo di esclusiva da ben 250 milioni di dollari con Netflix.

Durante una recente intervista con Games Radar, il duo ha ribadito l’allontanamento dal mondo di Guerre stellari.

“No, ne dubito” ha detto Benioff. “Quando hai una saga già ben rodata, come Star Wars, James Bond e così via, c’è meno indipendenza quando subentri per raccontare la tua storia, perciò quello che io e Dan [Weiss] abbiamo imparato è che molto più divertente fare qualcosa di nuovo“.

Ha poi aggiunto:

Ovviamente qui arriviamo dopo il lavoro di Cixin Liu, è lui che ha creato i romanzi [di Il problema dei 3 corpi], ma siamo noi che ci occupiamo di adattarli per il pubblico inglese. Abbiamo molta flessibilità in materia narrativa, perciò per noi è molto più bello.

Weiss, dal canto suo, ha sottolineato che Star Wars è un progetto andato perché vogliono concentrarsi su una eventuale seconda stagione:

Non abbiamo ancora il via libera, ma dovremmo rimboccarci le maniche qualora dovesse partire. Se ci daranno una seconda stagione, dovremo darci da fare con la pre-produzione e la produzione per darla alla gente in tempi ragionevoli.

