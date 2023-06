David Corenswet sarà Clark Kent per il nuovo Superman: Legacy di James Gunn. Ad accompagnare Corenswet in questa avventura troviamo Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane.

Per il giovane attore, quello di interpretare Superman è un sogno che si avvera. Risale al 2019 infatti una sua intervista a Entertainment Weekly nel mezzo di un tour promozionale per la serie di Ryan Murphy Hollywood in cui recitava. Ed è in questa intervista che ammetteva che uno dei suoi “grandi obiettivi” era proprio quello di interpretare il supereroe di Krypton. Si diceva anche consapevole della sua somiglianza con il Superman di Zack Snyder Henry Cavill:

La mia grande ambizione è decisamente quella di interpretare Superman. Mi piacerebbe vedere qualcuno interpretare un ritorno al passato, ottimista. Amo la versione oscura e grintosa di Henry Cavill, ma mi piacerebbe vedere il prossimo come qualcuno di molto vivace e ottimista.

E un Superman vivace e ottimista suona come la versione che potremmo aspettarci da qualcuno come James Gunn…

