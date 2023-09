L’amministratore delegato di Warner Bros Discovery David Zaslav è stato ospite della Goldman Sachs Communacopia and Technology Conference e ha parlato non solo delle proprietà di punta dello studio come Harry Potter e Il Signore degli Anelli, ma anche degli scioperi in corso a Hollywood.

Pur senza entrare nel dettaglio di quello che intende fare per porre fine agli scioperi Zaslav ha ammesso:

Gli ultimi due giorni sono stato a Los Angeles e bisogna assolutamente concentrarsi per risolvere la questione in maniera davvero giusta e nel rispetto della dignità di tutti. Ci stiamo provando. […] Lotteremo per risolvere la questione.

Ha poi aggiunto:

Ci sono molte difficoltà per l’industria. Non ci siamo ancora ripresi pienamente dal Covid, specialmente per quanto riguarda il cinema, perciò abbiamo rinviato alcuni film come Dune [Parte 2] e altri progetti. Al momento quindi siamo impegnati a ridar vita a questa industria, a questa grande industria.

Dopo la fine degli scioperi, ha aggiunto, le produzione ripartiranno immediatamente:

Stiamo scalpitando, siamo pronti. Non appena gli scioperi saranno revocati, tutti saranno pronti a rimettersi al lavoro velocemente, noi in particolare.

Cosa ne pensate delle parole di David Zaslav? Ditecelo nei commenti!

Badtaste è anche su TikTok, seguici!

Fonte

Sciopero degli attori: gli ultimi aggiornamenti

Sciopero degli attori: gli ultimi aggiornamenti

Classifiche consigliate