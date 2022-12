Deadpool 3: Charlie Cox esclude la sua partecipazione

Charlie Cox non tornerà a interpretare Matt Murdock in Deadpool 3, il cinecomic che verrà diretto da Shawn Levy.

In una recente intervista con TechRadar, Charlie Cox ha commentato le voci di corridoio da lui stesso alimentate dopo un’apparizione a una convention qualche giorno fa:

Oddio, cos’è che ho detto? Oh sì, mi pare che ne ho parlato in Germania. Posso dirvi che non sarò assolutamente in Deadpool 3. Se sarà vero, ho inavvertitamente spoilerato una cosa. Se non lo sarà, i fan resteranno delusi per ciò che ho detto.