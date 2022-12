Deadpool 3: Hugh Jackman punta alla forma migliore in assoluto, Logan odierà Deadpool

Nel corso dell’ultimo episodio dell’Empire Podcast, Hugh Jackman ha parlato di Deadpool 3 e tra le altre cose ha parlato del suo allenamento.

L’attore ha spiegato che con il tempo diventa sempre più difficile tornare in forma, ma che punta a rimettere la massa muscolare necessaria prima dell’inizio delle riprese previste per l’anno prossimo:

No, diventa sempre più difficile. Mi esibisco otto giorni a settimana, perciò riesco ad allenarmi tre volte a settimana. Tra un mese, quando avrò finito, comincerò ad allenarmi 1-2 volte al giorno. Avrò sei mesi per prepararmi e adotterò lo stesso approccio. Voglio essere al meglio, più in forma che mai, più capace di quanto non sia mai stato. Tra gli incentivi c’è battere Ryan Reynolds tutti i giorni.

Ha poi parlato della reazione di James Mangold al suo ritorno:

L’attore ha poi lasciato intendere di aver firmato un accordo per più di un film:

Per come la vedo io, ogni film è l’unico e il solo. In tutta onestà ho firmato un contratto per due film all’inizio, ma l’ho sempre visto come un film unico e solo. Se ripenso a quando non esistevano i film di supereroi, sono propenso a far tesoro di ogni singola occasione. Sono fortunato così, non devo pensare troppo in là, è il modo migliore per fare le cose.