Deadpool 3: per Hugh Jackman la chiave del ritorno di Wolverine è la libertà di muoversi nella timeline

Hugh Jackman ha potuto parlare nuovamente del ritorno di Wolverine che avverrà, come noto, in Deadpool 3, il cinecomic che verrà diretto da Shawn Levy.

Ospite dello show di Jess Cagle, l’attore ha spiegato che è ben consapevole che il suo personaggio è passato a miglior vita in Logan – The Wolverine, l’acclamato film di James Mangold uscito nel 2017, ma la libertà di spostamento narrativa che i Marvel Studios hanno, permetterà di non creare caos o contraddizioni.

Accade tutto grazie a questo dispositivo narrativo che hanno nel mondo Marvel che permette di muoversi intorno alle linee temporali e, per questo, possiamo tornare indietro senza per questo incasinare la timeline di Logan che, per me, era una cosa importante. E credo che lo sia anche per i fan.

