Le grandi produzioni che erano ancora in corso nonostante lo sciopero degli sceneggiatori si sono dovute interrompere ieri a causa dello sciopero degli attori.

Tra i film le cui riprese stavano proseguendo nonostante la mobilitazione indetta dalla WGA c’era anche Deadpool 3, del quale erano uscite le prime immagini dal set con Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Ma ora il film, come anche la serie Daredevil: Born Again, è stato costretto a uno stop definitivo. Kevin Feige e Louis D’Esposito hanno dato così la notizia al team dei Marvel Studios, come segnala l’Hollywood Reporter:

Riconosciamo quanto avete fatto tutti voi per i vostri rispettivi progetti, ed è una delusione quando un piano preparato con attenzione e precisione deve slittare, ma il cambiamento costante è nella natura stessa dell’industria della produzione, e i nostri team sono abituati alle sfide inaspettate, e sono in grado di affrontarle. Apprezziamo molto i vostri sforzi per dare il meglio in questa situazione, e possiamo solo sperare che un nuovo contratto venga finalizzato quanto prima, in modo da poter tornare al lavoro.

Tra i blockbuster le cui riprese sono state interrotte figurano anche Il Gladiatore 2 della Paramount Pictures, che era in produzione da giugno, il remake live action di Lilo & Stitch, le cui riprese erano in iniziate ad april alle Hawaii, Venom 3, le cui riprese erano iniziate a giugno in Spagna, e il film sulla formula uno prodotto da Apple con Brad Pitt diretto da Joseph Kosinski, sul set da pochi giorni.

L’impatto dello sciopero si avrà anche sulle produzioni internazionali, e in particolare un articolo del Guardian segnala come migliaia di lavoratori australiani rimarranno a casa a causa dello stop nelle riprese di Mortal Kombat 2 della Warner Bros. e Apples Never Fall, un adattamento del romanzo di Liane Moriarty con Sam Neill e Annette Bening prodotto dalla Universal. Le riprese erano in corso nell’area della Gold Coast, dove doveva essere girata anche la colossale serie Metropolis di Sam Esmail, cancellata qualche settimana fa a causa dello sciopero degli sceneggiatori.

Vi terremo aggiornati!

