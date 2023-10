Giusto un paio di giorni fa abbiamo riportato le parole di Shawn Levy a proposito dell’uscita di Deadpool 3, il primo cinecomic del Mercenario Chiacchierone concepito dai Marvel Studios che, fra l’altro, riunirà finalmente i due personaggi interpretati da Ryan Reynolds e Hugh Jackman.

Il regista spiegava che, per via dello sciopero degli attori ancora in corso, era impossibile stabilire quando potranno ripartire le riprese e che, per questo motivo, anche la data di uscita era in bilico (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Ora da Deadline arriva la sostanziale conferma: è praticamente impossibile che la lavorazione di Deadpool 3 possa ripartire in tempo e consentire al blockbuster di rispettare i piani di release di maggio 2024. Fra le agende e gli impegni delle star, la riorganizzazione delle maestranze e la post-produzione, vista l’incertezza sull’andamento dello sciopero, le cose da fare sarebbero davvero troppe e il tempo a disposizione troppo poco.

Sempre secondo la testata, Disney e Marvel Studios potrebbero procedere con un piano B e lo slot del 3 maggio potrebbe essere occupato da Captain America 4 (che peraltro inizialmente doveva essere distribuito proprio in quella data prima di essere spostato al 26 luglio). Tenendo conto che, contrariamente a Deadpool 3, che ha ancora una fetta di riprese (e presumibilmente anche di reshoot) abbastanza ingente davanti a sé, la lavorazione di Captain America 4 era terminata a inizio luglio (ECCO I DETTAGLI) e se lo sciopero dovesse finire nelle prossime settimane, anche tenendo conto di eventuali riprese aggiuntive e post-produzione, potrebbe essere più agevole per la major portare nelle sale il cinecomic con Anthony Mackie.

In tutto ciò è ancora presto per stabilire se poi Deadpool 3 debutterà il 26 luglio, a novembre (così come avvenuto con cinecomic quali Eternals, Black Panther 2 o Thor: Ragnarok) o addirittura il 20 dicembre al posto di Thunderbolts.

Deadpool 3, il primo cinecomic del Mercenario Chiacchierone prodotto dai Marvel Studios, è al momento privo di data d’uscita.

Nel cast non solo Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ma anche altri ritorni come Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Colosso), Rob Delaney (Peter) e Leslie Uggams (Blind Al) e le nuove reclute Emma Corrin e Matthew Macfadyen.

