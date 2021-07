LEGGI ANCHE – Deadpool diventa agente dalla TVA in una divertente fan art

Continuano i festeggiamenti per il 30° anniversario del personaggio fumettistico di

La Funko per l’occasione ha voluto realizzare un pack in esclusiva per Walmart con quattro figure della linea POP! del Mercenario chiacchierone. Queste figure sono: Dinopool, senatore romano, Deadpool che esce dalla torta e il mercenario chiacchierone in versione Flamenco.

Ecco l’immagine del box con le quattro figure POP!:

Al cinema rivedremo Deadpool in un terzo capitolo delle sue avventure.

Questa la dichiarazione di Kevin Feige su Deadpool 3 che abbiamo riportato qualche giorno fa:

Sarà Rated-R e stiamo attualmente lavorando allo script, c’è Ryan Reynolds a supervisionare il tutto. Ma le riprese non si terranno nel corso del 2021. Ryan è un attore di successo ed è molto, molto impegnato. Abbiamo già svariate cose sulle quali lavorare e che abbiamo già annunciato, ma è divertente aver cominciato anche i lavori su questo. Si tratterà di un tipo di personaggio molto differente da avere nell’Universo Cinematografico della Marvel. Ryan è una vera e propria forza della natura, cosa che rende letteralmente straordinario il poterlo vedere mentre porta in vita il personaggio.

Lo scorso novembre, il film è entrato in sviluppo dopo che sono state trovate le sceneggiatrici per il primo film sul Mercenario Chiacchierone targato Marvel Studios (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

