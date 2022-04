Mancano ancora alcune settimane all’apertura del Marché du Cinema al Festival di Cannes, ma l’agenzia tedesca Beta Cinema si è portata avanti e ha già venduto i diritti di distribuzione diin numerosi territori internazionali. Candidato a 11 David di Donatello , il film dei Manetti Bros è stato acquistato dalla Francia (Metropolitan), Spagna (Flins & Piniculas) e Portogallo e America Latina (Sun Distribution Group), oltre che Canada (Mongrel Media), Corea del Sud (Contents Gate), Taiwan (AV-Jet International) ed Ex Yugoslavia (Discovery).

Le riprese di due sequel si sono concluse a marzo: il ruolo del protagonista non sarà più affidato a Luca Marinelli ma a Giacomo Gianniotti (Grey’s Anatomy). Beta si occuperà di pre-vendere i diritti dei prossimi due film al Festival di Cannes.

Basato sul popolare fumetto che ha venduto più di 150 milioni di copie, il primo film è uscito il 16 dicembre 2021 nei cinema italiani e ha incassato 2.8 milioni di euro. Sebbene la cifra sia decisamente bassa per un titolo ad alto budget, le vendite internazionali permettono di rientrare dei costi, e senza dubbio è anche in quest’ottica che i due sequel hanno ottenuto il via libera.

Fonte: Variety