La Directors Guild ha annunciato le nomination ai Directors Guild Awards che, insieme ai SAG, WGA e PGA, chiudono il quartetto di guild che fungono da principale indicatore sull’orientamento dell’Academy (le votazioni per le nomination agli Oscar si concluderanno oggi e verranno annunciate il 15 marzo).

I premi del sindacato dei registi sono un importante indicatore sui nominati alla categoria corrispondente agli Oscar, così come sui vincitori. Dal 1950, sono otto le volte in cui il vincitore del DGA Award non ha ottenuto l’Oscar come miglior regista (l’ultima volta nel 2020, quando Sam Mendes ottenne il DGA ma l’Oscar andò a Bong Joon-Ho).

L’anno scorso le nomination avevano lasciato una scia polemica non indifferente per la totale assenza di donne tra i candidati alla cinquina principale. Quest’anno non è così: Chloé Zhao ed Emerald Fennell sono la nona e la decima regista a essere nominate a un DGA Award dopo Lina Wertmüller, Randa Haines, Barbra Streisand, Jane Campion, Sofia Coppola, Valerie Faris, Kathryn Bigelow e Greta Gerwig.

Ecco tutte le nomination:

MIGLIOR REGISTA DI UN LUNGOMETRAGGIO

Lee Isaac Chung , “Minari” (A24)

Unit Production Manager: Dylan Brodie

First Assistant Director: Jeff Dubray

Second Assistant Director: Ann Laudick

Second Second Assistant Director: Stephen J. Hanan

, “Minari” (A24) Unit Production Manager: Dylan Brodie First Assistant Director: Jeff Dubray Second Assistant Director: Ann Laudick Second Second Assistant Director: Stephen J. Hanan Emerald Fennell , “Promising Young Woman” (Focus Features)

Unit Production Manager: Reena Magsarili Raasch

First Assistant Director: Michael T. Meador

Second Assistant Director: Alexander Armero

Second Second Assistant Director: Anthony Manzo

, “Promising Young Woman” (Focus Features) Unit Production Manager: Reena Magsarili Raasch First Assistant Director: Michael T. Meador Second Assistant Director: Alexander Armero Second Second Assistant Director: Anthony Manzo David Fincher , “Mank” (Netflix)Unit Production Manager: Allen Kupetsky

First Assistant Director: Richard Goodwin

Second Assistant Director: Samantha McGrady

Second Second Assistant Director: Matt McKinnon

Additional Second Assistant Directors: Jeff Goodell, John Stern, George Williams III

, “Mank” (Netflix)Unit Production Manager: Allen Kupetsky First Assistant Director: Richard Goodwin Second Assistant Director: Samantha McGrady Second Second Assistant Director: Matt McKinnon Additional Second Assistant Directors: Jeff Goodell, John Stern, George Williams III Aaron Sorkin , “The Trial of the Chicago 7” (Netflix)

Unit Production Managers: Charles Miller, Stuart M. Besser, Jonathan Shoemaker

First Assistant Director: Joseph P. Reidy

Second Assistant Director: Rachel Jaros

Second Second Assistant Director: Justin Bischoff

Location Managers: Dennis Voskov, Nick Rafferty (Chicago Unit)

, “The Trial of the Chicago 7” (Netflix) Unit Production Managers: Charles Miller, Stuart M. Besser, Jonathan Shoemaker First Assistant Director: Joseph P. Reidy Second Assistant Director: Rachel Jaros Second Second Assistant Director: Justin Bischoff Location Managers: Dennis Voskov, Nick Rafferty (Chicago Unit) Chloé Zhao, “Nomadland” (Searchlight Pictures)

Unit Production Manager: Mary Kerrigan

First Assistant Director: Mary Kerrigan

MIGLIOR REGISTA ESORDIENTE DI UN LUNGOMETRAGGIO

Radha Blank , “The Forty-Year-Old Version” (Netflix)

Unit Production Manager: James Price

First Assistant Director: Michael L. Walker

Second Assistant Director: Kenyon Noble

Second Second Assistant Director: Jonathan Santos

Location Managers: Katarina Dedicova, Tim Stacker

, “The Forty-Year-Old Version” (Netflix) Unit Production Manager: James Price First Assistant Director: Michael L. Walker Second Assistant Director: Kenyon Noble Second Second Assistant Director: Jonathan Santos Location Managers: Katarina Dedicova, Tim Stacker Fernando Frias de la Parra , “I’m No Longer Here” (Netflix)

Production Managers: Martín Pérez Valle, Assia Fratz (New York Unit)

First Assistant Director: Carlos Suazo

Second Assistant Directors: Alí Santiago, Alex Burstein (New York Unit)

Second Second Assistant Directors: Karen Alcázar, Anthony James Faure (New York Unit)

, “I’m No Longer Here” (Netflix) Production Managers: Martín Pérez Valle, Assia Fratz (New York Unit) First Assistant Director: Carlos Suazo Second Assistant Directors: Alí Santiago, Alex Burstein (New York Unit) Second Second Assistant Directors: Karen Alcázar, Anthony James Faure (New York Unit) Regina King , “One Night in Miami” (Amazon Studios)

Unit Production Manager: Paul O. Davis

First Assistant Director: Mark Anthony Little

Second Assistant Director: Kevin O’Neil

, “One Night in Miami” (Amazon Studios) Unit Production Manager: Paul O. Davis First Assistant Director: Mark Anthony Little Second Assistant Director: Kevin O’Neil Darius Marder , “Sound of Metal” (Amazon Studios)

Unit Production Manager: Amy Greene

First Assistant Director: Matthew Vose Campbell

, “Sound of Metal” (Amazon Studios) Unit Production Manager: Amy Greene First Assistant Director: Matthew Vose Campbell Florian Zeller, “The Father” (Sony Pictures Classics)

First Assistant Director: George Every

Second Assistant Director: Jamie D. Allen

MIGLIOR REGISTA DI UN DOCUMENTARIO

“Boys State” (A24/Apple TV Plus) – Amanda McBaine, Jesse Moss

“The Truffle Hunters” (Sony Pictures Classics) – Michael Dweck, Gregory Kershaw

“My Octopus Teacher” (Netflix) – Pippa Ehrlich, James Reed

“The Painter and the Thief” (Neon/Elevation Pictures)

“Welcome to Chechnya” (HBO) – David France

La cerimonia di premiazione dei DGA Awards si terrà il 10 aprile.