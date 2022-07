Dirty Dancing: Jennifer Grey svela i primi dettagli sulla trama dell’atteso sequel

Qualche mese fa, la Lionsgate ha annunciato ufficialmente il sequel di Dirty Dancing, il cult del 1987 interpretato da Jennifer Grey e Patrick Swayze. Il film diretto da Emile Ardolino era ambientato nel 1963 e raccontava la storia d’amore tra Baby Houseman (Jennifer Grey) e Johnny Castle (Patrick Swayze) l’istruttore di danza del resort in cui lei si trovava in vacanza con la propria famiglia. Il sequel proporrà nuovi personaggi, ma sappiamo che nel cast tornerà anche Jennifer Grey. Recentemente, l’attrice ha svelato nuovi dettagli sul sequel, in particolare che il tempo trascorso nella realtà rispetto al primo film corrisponderà approssimativamente a quello nella finzione.

Ecco quanto dichiarato al Los Angeles Times:

Mi entusiasma la sfida di guardare [la storia] dal punto di vista di ciò che accade quando sono passati 30 anni e sono gli anni ’90. Che cosa succede alla persona che ha vissuto quell’esperienza, che cosa le è successo e che cosa è ora rilevante della storia originale in un momento diverso; guardarla attraverso una lente diversa. Penso che possa piacere senza mai dare la sensazione di essere… Non ho alcun desiderio di rifare il primo [film] o di competere con il primo o di rendere [il sequel] migliore del primo o altrettanto buono. Piuttosto, ci siamo chiesti: qual è la nuova storia da raccontare?

Vi ricordiamo che a dirigere il film ci sarà Jonathan Levine (Warm Bodies) che scriverà la sceneggiatura insieme a Elizabeth Chomko. Il casting è in corso: la produzione al momento si sta concentrando sul protagonista, mentre le riprese si terranno entro fine anno in vista dell’uscita prevista nel 2024.

