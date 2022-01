Comic Book segnala una piccola curiosità che ha a che fare con la Timeline delcosì come proposta all’interno dell’apposita voce presente su

Come noto Disney+, nella pagina dedicata alla Marvel, propone anche la possibilità di vedere le varie produzioni dello studio non in ordine di uscita al cinema ma in ordine cronologico (Marvel One-Shot compresi, è notizia di qualche giorno fa).

A quanto pare, per un po’, Black Panther era posizionato prima di Black Widow ma ora le due posizioni sono invertite. A quanto pare, anche se entrambe le pellicole sono ambientate poco dopo gli eventi di Captain America: Civil War, la pellicola con Scarlett Johansson si svolge un po’ prima di quella con il compianto Chadwick Boseman.

Naturalmente dalla timeline, a prescindere dall’inserimento dei già citati One-Shot e delle nuove serie TV dei Marvekl Studios, non propone, per questioni collegate ai diritti, L’Incredibile Hulk con Edward Norton, che è della Universal, i due (prossimamente tre) Spider-Man con Tom Holland e neanche i due Venom (che sono della Sony Pictures).

Vi eravate accorti di questo piccolo cambiamento della timeline del Marvel Cinematic Universe su Disney+? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti in calce a questo articolo!

Ci trovate anche su Twitch!