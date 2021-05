Non è trascorso neanche un mese dall’ultima polemica collegata a una ride died è già arrivato il momento di citare la più recente segnalata da Entertainment Weekly

Questa volta a finire sul banco degli imputati è la dark ride di Biancaneve nota un tempo come Snow White’s Scary Adventure e ora come Snow White’s Enchanted Wish, che, dopo la riapertura del parco californiano della Disney, si è guadagnata molte lodi per tutti gli upgrade che ha ricevuto: c’è un nuovo audio, nuove musiche, delle nuove tecnologie visuali che ora includono proiezioni laser e luci LED. Ma c’è un passaggio della ride di Disneyland che non ha ricevuto lo stesso feedback positivo: quello che ripropone il gran finale del film con il principe Azzurro che risveglia Biancaneve con un bacio di vero amore.

L’aggiunta del finale del Classico d’animazione è andato a rimpiazzare la morte della Regina Grimilde e si è attirato addosso dei nuovi strali polemici per via del ben noto “bacio non consensuale” dato dal Principe alla dormiente principessa Biancaneve, questione che era stata affrontata a inizio marzo anche dal SFgate in un editoriale in cui potevamo leggere:

Le dà un bacio non consensuale, mentre dorme, un bacio che non può essere di vero amore se l’altra persona sta dormendo. Non abbiamo già concordato tutti sul fatto che il consenso, nei primi film della Disney, è una questione problematica? Che insegnare ai nostri ragazzini che dare un bacio a qualcuno, senza avere il permesso, è sbagliato?

Quello delle modifiche alle attrazioni dei parchi Disney è un tema sempre molto attuale. Ricordiamo che, di recente, una delle più iconiche attrazioni di Disneyland, Splash Mountain, è stata interamente ripensata ispirandosi al classico d’animazione del 2009 La principessa e il ranocchio. E, come accennato in apertura del pezzo, giusto qualche settimane fa, abbiamo parlato delle modifiche che, secondo alcuni, andrebbero apportate a un ben noto passaggio della leggendaria Haunted Mansion di Disneyland.

Cosa ne pensate di questa nuova polemica collegata alla dark ride di Biancaneve a Disneyland? Potete dircelo nello spazio dei commenti qua sotto. Intanto vi salutiamo con una ben nota rilettura della fiaba di Biancaneve by Elio e le storie tese.

NB: foto di copertina Disneyland Resort/Christian Thompson, Courtesy of Disneyland

