In una delle due scene post-crediti di Doctor Strange 2 abbiamo possiamo assistere al debutto di Charlize Theron nel Marvel Cinematic Universe. L’attrice compare infatti nella pellicola diretta da Sam Raimi nei panni di Clea, sovrana della Dimensione Oscura, personaggio che nei fumetti ha avuto un forte legame con Doctor Strange.

L’acclamata attrice, nell’estate del 2020 durante la promozione stampa di The Old Guard (LEGGI LA RECENSIONE), aveva spiegato che non l’avremmo mai vista in un film della Marvel perché Kevin Feige and co. non le avevano mai proposto la cosa, ma si trattava, chiaramente, di una dichiarazione atta a depistare l’attenzione.

Nel corso del fine settimana, la star ha presentato, nel backlot della Universal, un party per la sua fondazione Charlize Theron Africa Outreach Project (CTAOP) che, quest’anno, festeggia i 15 anni di attività occasione durante la quale ha anche parlato con le varie testate d’intrattenimento presenti. Con l’Hollywood Reporter Charlize Theron ha anche discusso del suo debutto nel Marvel Cinematic Universe avvenuto in Doctor Strange 2 spiegando:

Quando Kevin Feige mi ha chiesto di unirmi al mondo di Doctor Strange, non sapevo che avrei girato anche quello di The Boys (l’attrice compare nel prologo della prima puntata di The Boys 3, ndr.). I ruoli erano così diversi. Ma, per piena trasparenza, li informai della cosa e furono così contenti di constatare che la gente era così interessata a questo mondo, a prescindere che si trattasse di satira o meno. Ma per il resto ignoro perché queste due supereroine non possano esistere nello stesso mondo!

