La star di The Office, Jack Ryan e A Quiet Place compare, insieme a Patrick Stewart, Hayley Atwell, Lashana Lynch, Chiwetel Ejiofor e Anson Mount in una scena ben specifica: quella in cui Stephen Strange viene giudicato dagli Illuminati su Terra-838. In quel frangente di Doctor Strange 2, John Krasinski compare per qualche minuto nei panni di Mister Fantastic AKA Reed Richards. Una maniera con cui i Marvel Studios hanno voluto, probabilmente, omaggiare uno dei fantacasting più discussi di sempre online: quello che voleva, a gran voce, John Krasinski nei panni del già citato Reed Richards e sua moglie Emily Blunt in quelli della consorte di Richards di Susan “Sue” Storm, la Donna Invisibile.

Nelle ore scorse, la star annunciava su Twitter di essere appena tornato in città dopo aver finito le riprese di un qualche progetto e, rivolgendosi ai suoi e alle sue follower, ha poi chiesto un consiglio su quale film andare a vedere al cinema. Nel momento in cui qualcuno gli fa notare che potreva andare a vedere Doctor Strange 2, John Krasinski si lascia andare a uno stringatissimo commento da una parola che riassume perfettamente anche la sua esperienza: Fantastic.

Fantastic — John Krasinski (@johnkrasinski) May 19, 2022

Nonostante la presenza di John Krasinski in Doctor Strange 2 abbia fatto sussultare i cuori dei fan e delle fan, stando a un’indiscrezione risalente a qualche giorno fa, l’acclamato attore, regista, sceneggiatore e produttore non era la prima scelta dei Marvel Studios per il cammeo di Mister Fantastic. A quanto pare Kevin Feige and co. puntavano ad avere Daniel Craig che, però, ha poi deciso di non partecipare per preoccupazioni collegate al nuovo Coronavirus (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

