Come spesso accade, potrebbe essere stato un improvvido aggiornamento social, poi rimosso, ad aver rivelato la data di debutto insudi, il film dei Marvel Studios diretto da Sam Raimi e interpretato da Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen.

Il profilo Instagram tedesco di Disney Plus ha difatti pubblicato un post, rapidamente rimosso, relativo ai nuovi arrivi in streaming sulla piattaforma annunciati per il mese di giugno e, fra i titoli presenti, è possibile leggere anche Doctor Strange 2 e relativo Making Of, previsti per il 22 del mese prossimo. Il post è stato rapidamente rimosso, ma la pagina Facebook Disney+ Italia – FanPage è riuscita a prendere nota della cosa, come potete constatare voi stessi qua sotto:

Ovviamente, al momento, non esistono conferme alla cosa. Se la data venisse confermata, si tratterebbe di un’insolita “prima volta” per un film dei Marvel Studios. Tolto Black Widow, che, la scorsa estate, è stato distribuito in day and date al cinema e in streaming con accesso VIP su Disney Plus, sia Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli che Eternals sono approdati in streaming sulla piattaforma della Casa di Topolino 70 giorni dopo il debutto in sala. Se la data del 22 giugno venisse ufficializzata, per Doctor Strange 2 si tratterebbe di una finestra compresa fra i 45 e i 50 giorni.

Chiaramente, vi terremo aggiornati in materia.

Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.

Cosa ne pensate e quanto attendete l’arrivo di Doctor Strange 2 in streaming su Disney Plus? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Se volete, potete seguire le dirette di BadTaste anche su Twitch!