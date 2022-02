Uno degli aspetti più chiacchierati dell’ultimo trailer diha è sicuramente la voce di, AKA Charles Xavier, in un breve ma interessante frammento del video. Ma non tutti si erano accorti della sua voce. Tra questi c’è anche il regista

In un recente episodio di Fatman Beyond Smith ha rivelato di non aver inizialmente riconosciuto la voce dell’attore nel suddetto trailer:

Ti dirò amico, mi sento tremendamente stupido. L’ho riguardato dieci volte, e ogni volta ero tipo “Oh, mi chiedo chi sia questo tipo britannico”. Poi ho visto Patrick Stewart in tendenza online e ho pensato “Oh mio dio, è morto?”. E tutti gli altri sul pianeta che dicevano “Conosco quella voce! È inconfondibile! È Patrick Stewart!”. Così l’ho riguardato e ho pensato “oh”.

Il film arriverà al cinema il 4 maggio. Trovate tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola diretta da Sam Raimi nella nostra scheda del lungometraggio targato Marvel Studios diretto da Sam Raimi.

