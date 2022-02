L’arrivo del nuovo trailer dia margine del Super Bowl ha fomentato il fandom Marvel perché, più o meno a metà del filmato, è possibile udire una “voce misteriosa” in tutto e per tutto simile a quella di Patrick Stewart , lo storico interprete del professor X nei film degli X-Men.

Un cammeo vocale, quello di Patrick Stewart, che ha fatto letteralmente esplodere i social e l’engagement intorno al film. Data la presenza del Multiverso, in molti si aspettano svariati cammeo più o meno illustri così come già avvenuto in Spider-Man: No Way Home (LEGGI LA RECENSIONE).

A margine degli impegni stampa della nuova stagione di Star Trek: Picard (ECCO LA NOSTRA SCHEDA DELLA SERIE TV), Patrick Stewart ha potuto commentare circa il suo coinvolgimento nella pellicola di Sam Raimi nel corso di una chiacchierata con ComicBook. La sua risposta, ovviamente, è stata all’insegna di una non in differente ironia. Nel momento in cui gli viene chiesto di dire qualcosa ai fan circa la sua presenza nel trailer, l’acclamato attore risponde:

Sai, la gente imita la mia voce da sempre, da quando ho cominciato a calcare i palchi 60 anni fa. Non potete ritenermi responsabile di questo.

Una maniera molto divertente per non confermare né smentire il fatto che quella udibile nel promo sia la sua voce.

Il film arriverà al cinema il 4 maggio. Trovate tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola diretta da Sam Raimi nella nostra scheda del lungometraggio targato Marvel Studios diretto da Sam Raimi.

Cosa ne pensate della maniera con la quale Patrick Stewart ha evitato di affrontare in maniera diretta “l’elefante nella cristalleria” del nuovo trailer di Doctor Strange nel multiverso della follia? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti!