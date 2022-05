Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Quelli che Stephen Strange si ritrova davanti in una sequenza disono effettivamente gli

Nei fumetti il nome si riferisce a una élite segreta formata dagli eroi, dai difensori e dalle menti migliori della Terra, che dietro le quinte e attraverso decisioni controverse cercano di tenere il pianeta al sicuro da minacce cosmiche, mistiche e planetarie.

Ma da chi è composta la squadra che si vede nel film di Sam Raimi ora al cinema?

1 – Charles Xavier (Patrick Stewart)





La promozione del film ha giocato molto sul personaggio interpretato da Patrick Stewart nei film di X-Men, senza mai mostrarlo direttamente. Una delle ultime sequenze diffuse in uno spot televisivo mostra proprio il suo ingresso in scena, a bordo della sua iconica sedia gialla e con indosso un abito di colore verde (un altro riferimento ai fumetti).

La sequenza è stata già acclamata per essere un grande omaggio ai fumetti, anche se va detto che una strizzatina d’occhio in questo senso era già presente in X-Men: Giorni di un futuro passato:

2 – Reed Richard (John Krasinski)

Attenti a ciò che desiderate… Con i Marvel Studios i desideri dei fan possono realizzarsi e in effetti uno dei più grandi colpi di scena è proprio scoprire che nei panni di Reed Richards troviamo John Krasinski in persona. Con Jon Watts fuori dai giochi, possibile allora che la Marvel punti proprio sul regista di A Quiet Place per le redini del film sui Fantastici Quattro?

In una scena il personaggio fa riferimento a sua moglie, perciò è già tanta la curiosità per l’attrice che sarà scelta per interpretare Susan Storm. Emily Blunt ha dimostrato un certo disinteresse per i cinecomic, ma si tratterebbe della sua seconda occasione con i Marvel Studios dopo aver perso il ruolo di Vedova Nera.

3 – Captain Carter (Hayley Atwell)

Dopo averla ammirata in What If…?, Captain Carter ha fatto il suo debutto sul grande schermo con il volto di Hayley Atwell. “Ho tutto il giorno libero” dice omaggiando la celebre battuta di Steve Rogers.

4 – Captain Marvel (Lashana Lynch)

Nell’universo in cui si ritrovano Dottor Strange e America Chavez, Captain Marvel non ha il volto di Carol Danvers, ma quello di Maria Rambeau, interpretata ancora una volta da Lashana Lynch dopo il film con Brie Larson.

5 – Freccia nera – Black Bolt (Anson Mount)

Seconda occasione per Anson Mount, l’attore che dopo Inhumans torna a interpretare Black Bolt (Freccia nera) con un aspetto completamente diverso. Nei fumetti Blackagar Boltagon è sovrano degli Inumani, marito di Medusa e fratello di Maximus il Folle.

6 – Mordo (Chiwetel Ejiofor)

Ultimo componente degli Illuminati è Mordo, che anche in un altro universo sembra avere qualche problema con Stephen Strange. L’ultima volta che lo avevamo visto, in una scena dei titoli di coda di Doctor Strange, era intento a rubare i poteri del personaggio di Benjamin Bratt dichiarando: “Ci sono troppi stregoni in giro”.

***

Doctor Strange nel multiverso della follia è arrivato nelle sale dello stivale il 4 maggio, mentre in quelle americane dal 6 maggio.

Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Se volete, potete restare in contatto con la redazione di BadTaste anche su Twitch!