Doctor Strange 2 – il cui titolo integrale lo ricordiamo è Doctor Strange nel multiverso della follia – ha appena superato un importante traguardo al box-office statunitense. La pellicola di Sam Raimi ha ufficialmente superato i 400 milioni di dollari d’incasso (fonte: Box Office Mojo).

LEGGI – Il CEO di Universal loda la scelta della Disney di portare Doctor Strange 2 in streaming dopo 45 giorni

Il lungometraggio è la decima produzione dei Marvel Studios a superare questa soglia. Le altre sono: Avengers: Endgame, Spider-Man: No Way Home, Avengers: Infinity War, Black Panther, The Avengers, Captain Marvel, Iron Man 3, Avengers: Age of Ultron e Captain America: Civil War. Il nuovo tassello della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe potrebbe raggiungere e superare gli incassi domestici sia di Captain America: Civil War che Iron Man 3 (arrivati, rispettivamente, a 408 e 409 milioni di dollari). Già più complicato battere i 426 milioni di Captain Marvel.

Doctor Strange 2 arriverà in streaming gratuito per gli abbonati a Disney Plus il prossimo 22 giugno, dopo soli 45/47 giorni dall’arrivo in sala. Considerati i 935 milioni di dollari raccolti a livello globale, anche il film di Sam Raimi, come The Batman, è la dimostrazione che cinema e streaming possono coesistere nonostante delle finestre più brevi di un tempo e che, semmai, come abbiamo già visto con The Batman, la grande cassa di risonanza della release theatrical può incrementare i dati sugli abbonamenti delle varie piattaforme.

Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Se volete, potete seguire le dirette di BadTaste anche su Twitch!