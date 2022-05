La giovaneha parlato con The Hollywood Reporter dei provini fatti per interpretare America Chavez in

L’attrice ha parlato del fatto che dal primo provino all’ultimo sono passati circa sei mesi:

Ho fatto il primo provino a febbraio 2020, poi sei mesi dopo, ad agosto, ho fatto il secondo provino, che era per una versione più giovane del personaggio. È stato allora che ho pensato: “Oddio, potrei avere una possibilità!“. Ho così iniziato ad allenarmi per un mese intero negli stunt, per due ore al giorno a giorni alterni, poi ho fatto uno screen test. Due giorni dopo mi hanno detto che avevo avuto la parte, è successo così in fretta.

Il collega dell’attrice, Benedict Wong, ha avuto solo belle parole per lei:

Merita tutta la nostra ammirazione per essere entrata nell’UCM così giovane, a 14 anni di età. Naturalmente all’inizio era un pesce fuor d’acqua, era così nervosa, ma poi è cresciuta tanto ed ha preso pienamente possesso di questo personaggio che tutti conosceranno.

Doctor Strange nel multiverso della follia è arrivato al cinema in Italia il 4 maggio. Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.

