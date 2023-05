Sta facendo molto discutere la decisione della Disney di rimuovere dal catalogo di Disney+ e Hulu un discreto numero di film e serie tv a partire dal 26 maggio: in particolare, i fan di Willow sono sul piede di guerra.

Ma le critiche maggiori sono state scatenate dall’inclusione nella lista dei titoli in via di rimozione di Howard: la vita, le parole. Si tratta di un documentario del 2020 dedicato all’uomo che ha co-scritto le canzoni del classico Disney La Sirenetta, oltre ad alcune delle canzoni più note al mondo (come quelle de La Bella e la Bestia e di Aladdin). Omosessuale, morì nel 1991 a causa delle complicazioni dell’AIDS. Vinse due Oscar, il secondo fu assegnato postumo.

L’eliminazione del documentario dal catalogo di Disney+, a pochi giorni dall’uscita del remake live action de La Sirenetta e dall’inizio del Pride Month, è stata vista come un affronto da parte di moltissimi fan che hanno fatto sentire la loro voce sui social. Tale voce è stata ascoltata, perché un portavoce della Disney ha confermato a Deadline che il documentario NON verrà più rimosso.

