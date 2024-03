Imelda Staunton ha confermato che verrà realizzato il film numero 3 di Downton Abbey, che rappresenterà il “capitolo finale” della storia.

L’attrice ha il ruolo di Lady Maud Bagshaw nel mondo creato da Julian Fellowes e, intervistata da Zoe Ball durante lo show radiofonico di BBC Radio 2, ha posto fine a tutte le ipotesi e le teorie dichiarando:

Ci sarà l’ultimo film, ecco.

Imelda ha inoltre ammesso divertita che non le importa di mettersi nei guai a causa delle sue dichiarazioni .

Downton Abbey ha avuto sei stagioni e due film, conquistando in breve tempo l’attenzione del pubblico internazionale.

Le riprese, secondo quanto dichiarato da The Sun, si dovrebbero svolgere negli spazi dell’Highclere Castle durante l’estate, in vista di un debutto nelle sale nel 2025. Nel cast dovrebbe esserci anche Paul Giamatti nel ruolo di Harold Levinson, il fratello della Contessa di Grantham che era apparso nello speciale natalizio del 2023.

Il capitolo precedente aveva incassato nelle sale di tutto il mondo 93 milioni di dollari, mentre il primo lungometraggio era arrivato a quota 195 milioni.

