Alla luce dello sciopero degli attori, come prevedibile, slittano a data da destinarsi le riprese del nuovo adattamento in live-action basato sull’amato franchise DreamWorks Animation Dragon Trainer (How To Train Your Dragon).

La produzione avrebbe dovuto svolgersi questo mese ai Titanic Studios di Belfast, ma vista l’attuale situazione a Hollywood è difficile prevedere quando potranno effettivamente partire e se ciò provocherà lo slittamento della data d’uscita fissata al 14 marzo 2025.

I protagonisti saranno Mason Thames, celebre per la sua interpretazione in The Black Phone di Scott Derrickson, che interpreterà Hiccup. Nico Parker, che di recente abbiamo visto in The Last of Us, sarà invece Astrid.

Lo studio ha cercato a lungo degli attori che potessero mostrare sul grande schermo la crescita dei personaggi esattamente come successo nei film d’animazione. L’intenzione, a quanto pare, è di non fermarsi al primo capitolo.

Dean DeBlois, che si è occupato della regia di tutti e tre i film animati originali insieme a Chris Sanders, è a bordo di questo nuovo progetto come sceneggiatore, produttore e regista.

