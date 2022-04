Sono nel cast di Dune: parte 2. Qualcuno mi aveva parlato del fatto che non rientravo nel cast riportato su IMDb, e sono arrivato a chiedere a Liz (la mia agente) di aggiungermi sul sito. È una cosa che mi rende molto fiero!

In un’intervista rilasciata a Collider Josh Brolin ha confermato il suo coinvolgimento in, spiegando che c’è stato un piccolo fraintendimento legato alla presenza o meno sulla pagina IMDb del film (il sito, come noto, non è particolarmente affidabile per i film che non sono ancora entrati in produzione):

Brolin ha anche offerto un piccolo aggiornamento sulla sua preparazione al ruolo, rivelando che Gurney Halleck e Stilgar combatteranno moltissimo nel secondo film:

[…] Io e Javier Bardem, agli Oscar, ci siamo guardati e abbiamo ammesso che… abbiamo messo su un po’ di pancetta. E avevamo appena parlato con Denis Villeneuve, la settimana prima. Non avevamo ancora letto alcuna sceneggiatura, e lui ci ha detto “ragazzi, passerete tutto il tempo a combattere. Siete stati nel deserto coi Fremen e tutto il resto”. Siamo andati nel panico. Abbiamo guardato in basso e abbiamo notato questo piccolo amico appeso sui nostri addominali! Quindi agli Oscar eravamo già totalmente a dieta, anche se non l’avreste detto. Eravamo già in modalità dieta, anzi in modalità panico da dieta”.

Nel secondo film di Dune rivedremo Timothee Chalamet come Paul Atredies, Rebecca Ferguson come Lady Jessica, Zendaya come Chani, mentre Florence Pugh dovrebbe interpretare la Principessa Irulan e Austin Butler sarà Feyd-Rautha.

