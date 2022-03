, interprete di Paul Atreides nel film didiretto da David Lynch, ha parlato in più di un’occasione della nuova iterazione diretta da Denis Villeneuve arrivata nei cinema italiani, e internazionali, a metà settembre dello scorso anno.

Dalle pagine di Comic Book è tornato a discuterne in riferimento alla possibilità di prendere parte al sequel, Dune: capitolo due, a margine della promozione stampa di Joe vs. Carole, la serie TV ispirata ai protagonisti di Tiger King in arrivo da domani 4 marzo su Sky e NOW (GUARDA IL TRAILER).

Kyle MacLachlan ha spiegato:

Penso dipenda tutto da Denis e da quello che ha intenzione di fare. Ho guardato il suo film ed è grandioso. A essere onesto, ho anche provato un profondo senso di nostalgia guardando alcune delle sequenze e ricordando tutto quello che ho fatto con il cast nel lontano 1983. Per me è stato anche un vero e proprio viaggio nei ricordi, ma l’ho davvero apprezzato e quanto al resto, chi può dirlo? Non so cosa abbia in serbo.

Kyle MacLachlan a parte, di Dune: capitolo due ha parlato recentemente anche lo stesso regista, Denis Villeneuve. In un suo intervento ha spiegato che, rispetto al capitolo uno, lavorare al nuovo film sarà più “semplice” perché tornerà ad avere a che fare con un universo che ha già avuto modo d’introdurre al grande pubblico e avrà l’opportunità di costruire il film – e la storia alla base – con tutte le persone che hanno contribuito a portare sul grande schermo la sua visione. Ha peraltro specificato che nel seguito di Dune ci sarà “più roba Harkonnen”.

