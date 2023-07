Non c’è ancora nulla di sicuro, ma, a quanto pare, la Warner starebbe pensando di rimandare le date di uscita di tre pellicole molto attese, Dune 2, Aquaman 2 e Il colore viola, per via dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori attualmente in corso a Hollywood.

Chiaramente, quanto riportato da Variety è ancora solo un’indiscrezione priva di conferma, tuttavia, stando al magazine, la major non avrebbe intenzione di rinunciare alla spinta promozionale che questi film riceverebbero grazie alla partecipazione del cast ai vari eventi stampa e programmi televisivi in stile Jimmy Kimmel and co. Tutte cose attualmente impossibili da percorrere, da una parte a causa dello sciopero degli attori, dall’altra per via dello sciopero degli sceneggiatori.

All’interno dello stesso pezzo di Variety viene anche detto che, secondo altri bene informati, non ci sarebbero state discussioni formali di sorta in merito allo slittamento delle release di queste pellicole. L’impressione, stando così le cose, è che si tratti di una maniera per “sondare il terreno” in un contesto d’incertezza assoluta in cui non si può prevedere quanto dureranno ancora i picchetti.

Attualmente, Dune 2 dovrebbe uscire il 3 novembre nei cinema statunitensi, mentre Il colore viola e Aquaman 2, rispettivamente, il 20 e il 25 dicembre.

Secondo le fonti di Variety, specie per quel che riguarda Dune 2, lo studio non vorrebbe perdere la possibilità di coinvolgere nella promozione del kolossal di Denis Villeneuve il sontuoso cast che ha preso parte alla lavorazione e si starebbe dunque pensando di rinviarlo al 2024. Né la Warner né la Legendary, che ha co-prodotto lo sci-fi, hanno commentato ufficialmente la questione.

Chiaramente, vi terremo aggiornati…

FONTE: Variety

