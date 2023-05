La Warner Bros. ha lanciato oggi il primo poster ufficiale di Dune 2, che uscirà al cinema il 3 novembre e le cui prime immagini sono state rivelate qualche giorno fa alla CinemaCon di Las Vegas (con alcune foto pubblicate in esclusiva da Vanity Fair). Il primo trailer del film arriverà online domani, mercoledì 3 maggio.

Nella locandina leggiamo la tagline “lunga vita ai combattenti” e vediamo il protagonista Paul Atreides affiancato stavolta da Chani, che sappiamo avrà un ruolo più ampio in questo seguito. Inoltre si legge “filmato per i cinema IMAX”: il regista ha infatti rivelato alla CinemaCon che rispetto al primo film, che era stato girato per il 40% in quel formato, il sequel sarà interamente in IMAX.

Non è tutto: è uscita anche una preview del trailer, che offre anche un primo sguardo ad alcuni dei personaggi del film, tra cui Feyd-Rautha, interpretato da Austin Butler:

Dune 2 sarà nei cinema a partire dal 3 novembre del 2023 e oltre a Timothee Chalamet come Paul Atredies e Austin Butler come Feyd-Rautha, ritroveremo anche Rebecca Ferguson come Lady Jessica, Zendaya come Chani, mentre Florence Pugh sarà la Principessa Irulan.

Fonte: WB

