In un’intervista con Vanity Fair, Zendaya ha avuto modo di fornire alcune anticipazioni su Dune 2, la seconda parte del kolossal di Denis Villeneuve. L’attrice, oltre a parlare della costruzione della love story tra il suo personaggio, Chani, e Paul, Timothée Chalamet (potete leggere le sue dichiarazioni in quest’articolo), ha anche raccontato le difficoltà nel girare le scene romantiche in remote località desertiche ad Abu Dhabi e in Giordania.

Le riprese di questi passaggi si svolgevano infatti solo un’ora ogni giorno, quando il tramonto era al suo apice, un momento noto nel settore come la “golden hour”. Ecco le parole di Zendaya:

Era come [avere] un timer che ticchetta. Pensavamo: “Siamo arrivati qui, ma abbiamo forse un’ora di tempo per farlo“. Così abbiamo rivisitato [le scene] un po’ ogni giorno e, nell’arco di alcuni giorni, abbiamo avuto a disposizione alcune ore. Ogni volta che le abbiamo riviste, ci abbiamo dormito sopra, ci abbiamo riflettuto e ci siamo fatti venire in mente una nuova serie di idee.

Parlando poi della relazione tra i due personaggi, l’attrice sottolinea:

Penso che qualcosa con cui tutti possiamo identificarci sia semplicemente l’amore. Questi personaggi vivono letteralmente su un altro pianeta. Sono alieni. È stato interessante trovare questi momenti di tenerezza in un tale tumulto e caos.

Dune 2 sarà nei cinema a partire dal 3 novembre del 2023 e oltre a Timothee Chalamet come Paul Atredies e Austin Butler come Feyd-Rautha, ritroveremo anche Rebecca Ferguson come Lady Jessica, Zendaya come Chani, mentre Florence Pugh sarà la Principessa Irulan.

Trovate tutte le informazioni su Dune: Capitolo due nella scheda del film!

Cosa ne pensate delle parole di Zendaya su Dune 2?

FONTE: Vanity Fair

Classifiche consigliate