Dune 2: Tim Blake Nelson nel cast in un ruolo misterioso

A riprese già finite, dall’Hollywood Reporter apprendiamo di un altro ingresso nel cast di Dune 2, il film di Denis Villeneuve in arrivo a fine anno.

Si tratta di Tim Blake Nelson, scelto per interpretare un ruolo al momento misterioso.

Dune 2 sarà nei cinema a partire dal 3 novembre del 2023 e oltre a Timothee Chalamet come Paul Atredies e Austin Butler come Feyd-Rautha, ritroveremo anche Rebecca Ferguson come Lady Jessica, Zendaya come Chani, mentre Florence Pugh sarà la Principessa Irulan. Tim Blake Nelson interpreterà un ruolo misterioso.

