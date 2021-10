LEGGI: la recensione

Dopo un’attesa lunga un mese,è uscito oggi in Nordamerica. C’è molta curiosità da parte dell’industria su quanto incasserà il blockbuster di Denis Villeneuve dopo che la Warner Bros. ha deciso di distribuirlo in buona parte del mondo nel mese precedente l’uscita americana, e poi di lanciarlo (come tutto il resto del proprio catalogo 2021) in contemporanea al cinema e in streaming su HBO Max. Questa strategia finora non ha pagato molto: la maggior parte dei film della major usciti quest’anno ha deluso al botteghino. Ma sembra che Dune non deluderà le aspettative della Warner, che per il weekend puntava verso 30/35 milioni di dollari.

Alle anteprime di giovedì sera, infatti, il film ha incassato 5.1 milioni di dollari, di cui 1.5 provenienti da schermi IMAX (che hanno segnato un record in termini di distribuzione, con 402 schermi, più di Dunkirk). Le proiezioni continuano a parlare di 30/35 milioni di dollari nei tre giorni, ma domani sera, quando arriveranno i dati di venerdì (che includeranno le anteprime), ci si potrà fare un’idea più chiara. Una settimana fa, infatti, Halloween Kills ha superato ogni aspettativa registrando 4.8 milioni di dollari alle anteprime e poi chiudendo il weekend a 50 milioni di dollari. Anche l’horror era disponibile in streaming su Peacock, e il rating R (vietato ai minori non accompagnati) non ha comunque fermato il pubblico americano. Ma Dune è un film fantascientifico, dura due ore e mezzo e potrebbe comportarsi diversamente. The Suicide Squad, per esempio, incassò 4.1 milioni alle anteprime e chiuse il suo primo weekend a 26.2 milioni.

Nel frattempo arrivano notizie incoraggianti anche dal Regno Unito, dove il film ha incassato 1.4 milioni di dollari giovedì: si prevede un weekend d’esordio da 7/9 milioni di dollari, in linea con Tenet e Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli.

Meno convincente invece il lancio in Cina, dove venerdì Dune ha incassato 6.3 milioni di dollari: si prevede un weekend da 20/23 milioni di dollari nei tre giorni. Il box-office cinese è ancora dominato da The Battle at Lake ChangJin, con 8.9 milioni di dollari e un totale oltre gli 800 milioni di dollari.