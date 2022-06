In occasione di un botta e risposta su Reddit (r/dune), Kyle MacLachlan è tornato a parlare di Dune, il film del 1984 diretto da David Lynch.

All’attore è stato chiesto nello specifico di raccontare qualcosa su Sting, scelto per interpretare Feyd-Rautha, ed ecco la risposta:

Beh, stava per iniziare il Synchronicity Tour e ricordo che mi mostrò gli accordi di Message in a Bottle e Roxanne. Fu una cosa bellissima.

Ricordiamo che la storia di Dune tornerà sul grande schermo l’anno prossimo. Nel secondo film diretto da Denis Villeneuve rivedremo Timothee Chalamet come Paul Atredies, Rebecca Ferguson come Lady Jessica, Zendaya come Chani, mentre Florence Pugh dovrebbe interpretare la Principessa Irulan e Austin Butler sarà Feyd-Rautha.

Trovate tutte le informazioni su Dune 2 nella scheda.