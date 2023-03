Spesso e volentieri, quando una star viene ingaggiata per partecipare a un film ad alto budget, deve sostenere delle sessioni di allenamento più o meno intensive per la parte che andrà a interpretare, ma a quanto pare così non è stato per Chris Pine e Dungeons & Dragons (LEGGI LA RECENSIONE).

Per interpretare il bardo Edgin, l’attore non ha dovuto fare sostanzialmente nulla, mentre gli altri membri del party, invece, sì.

Non faccio alcuno stunt in questo film. Niente. Non ho azione. Tutto quello che faccio è correre. Scappare via da roba. Tutti quei fessacchioni dei miei colleghi si sono dovuti esercitare allenandosi nelle arti marziali nei fine settimana, mentre io andavo a fare delle passeggiate in spiaggia. Oppure leggevo o guardavo roba su Netflix. Me la sono proprio goduta!

Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri, la pellicola di John Francis Daley e Jonathan Goldstein interpretata da Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Sophia Lillis e Hugh Grant basata sull’omonimo gioco di ruolo, sarà nei cinema il 30 marzo del 2023. Di seguito, la sinossi:

Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate. DUNGEONS & DRAGONS: L’ONORE DEI LADRI porta sul grande schermo lo straordinario mondo e lo spirito del leggendario gioco di ruolo in un’avventura divertente e ricca di azione.

