Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri, il compositore rivela perché ha accettato di lavorare al film

In un’intervista con CB, Lorne Balfe, compositore di Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri (GUARDA IL TEASER) ha rivelato perché ha accettato di realizzare la colonna sonora del film. Parlando di Black Adam, suo ultimo lavoro, Balfe ammette di avere un nuovo film di supereroi in programma il prossimo anno, per poi accennare a Dungeons & Dragons. Ecco le sue parole:

La cosa interessante è che prima non conoscevo Black Adam. E credo che questo renda le cose interessanti quando non si conosce necessariamente il soggetto. Perché è come se si dicesse: ‘Ok, allora possiamo fare qualcosa di nuovo’. Forse ne farò uno l’anno prossimo [di film di supereroi] per… Non forse, lo farò. [ride] È emozionante. È anche intimidatorio, con quelli più noti, perché c’è una storia in quei personaggi e ci sono grandi temi. Il prossimo che mi entusiasma molto è, perché ero una giocatore, Dungeons & Dragons. Giocavo a Dungeons, quindi quando ho sentito che lo stavano realizzando, ho capito che volevo far parte del team. Perché quello era il mio ricordo da bambino, giocarci. Quindi è divertente. E si tratta di un film che fa parte del regno dei supereroi. Sarà un film divertente.

Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri, la pellicola di John Francis Daley e Jonathan Goldstein interpretata da Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Sophia Lillis e Hugh Grant basata sull’omonimo gioco di ruolo, sarà nei cinema a marzo del 2023.

FONTE: CB