In un’intervista con Mashable, John Francis Daley e Jonathan Goldstein, registi di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri (LEGGI LA RECENSIONE), hanno rivelato che Regé-Jean Page, interprete del paladino Xenk, ha improvvisato un divertente passaggio del film.

Il momento in questione è quello in cui il suo personaggio, mentre si allontana dopo aver aiutato i protagonisti, incontra un grosso masso, che decide di scavalcare piuttosto che deviare il suo percorso.

Ecco le parole dei registi:

Daley: [La camminata di Xenk] è stato il nostro commento al tropo dell’eroe stanco che cammina verso il tramonto e il tradimento dell’aspettativa di quel tropo. Quel momento è stato una delle poche cose che abbiamo improvvisato il giorno stesso. Avevamo Regé che camminava in linea retta lontano dalla scena e abbiamo deciso di continuare a girare con le macchine da presa per vedere cosa avrebbe fatto.

Goldstein: Doveva andare avanti fino a quando non avessimo detto “stop”, ma poi abbiamo pensato di non fermarci.

Daley: Non avevamo idea di come Regé avrebbe affrontato [la roccia]. E il fatto che ci sia saltato sopra è stato così esilarante per noi che era d’obbligo lasciare quel momento nel film.