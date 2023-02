Dungeons & Dragons: le scene d’azione del film sono ispirate a Jackie Chan

Mancano meno di due mesi all’arrivo nei cinema di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, il fantasy basato sul popolare gioco di ruolo. A IGN, i registi John Francis Daley e Jonathan Goldstein hanno spiegato come le scene d’azione della pellicola siano ispirate agli action di Jackie Chan.

Prendendo in esame la sequenza del full trailer (LO POTETE VEDERE QUI) in cui il personaggio di Michelle Rodriguez combatte mentre quello di Chris Pine cerca di liberare le sue mani legate da una corda, i due filmmaker dicono di aver deliberatamente evitato di effettuare troppi stacchi e d’impiegare un montaggio troppo frenetico in maniera tale da fornire una visione d’insieme allo spettatore, riconoscendo anche i giusti meriti nei riguardi del team degli stunt capitanato da Brad Martin.

Per noi era importante che nel corso del film l’azione venisse rappresentata in una maniera che ti consentisse di capire davvero cosa stesse accadendo ed è per questo che abbiamo evitato di fare dei tagli frenetici e d’adoperare un certo tipo di lenti. Per noi era fondamentale ispirarci a quel tipo di azione che si vede nei film di Jackie Chan e potrete vedere che il nostro team di valenti stunt bulgari capitanati da Brad Martin, che è il nostro regista di seconda unità nonché coordinatore degli stunt, hanno davvero sudato lacrime e sangue durante le riprese.

Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri, la pellicola di John Francis Daley e Jonathan Goldstein interpretata da Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Sophia Lillis e Hugh Grant basata sull’omonimo gioco di ruolo, sarà nei cinema il 30 marzo del 2023.

