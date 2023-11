Il tormentone del “Dwayne Johnson diventerà mai Presidente degli Stati Uniti d’America?” ci accompagna ormai da qualche anno. Una cosa nata quasi per scherzo tempo fa (LEGGI), ma che poi è stata discussa in maniera sempre più seria. Nel 2021, ad esempio, è emerso grazie a un sondaggio di Newsweek che il 46% degli americani, apprezzerebbe avere The Rock come Presidente (ECCO I DETTAGLI).

Adesso, ospite del podcast di Trevor Noah, Dwayne Johnson ha svelato di essere stato effettivamente approcciato da più partiti politici per vagliare la sua disponibilità a candidarsi alle presidenziali del 2024. Commentando i risultati del sondaggio citato qualche riga più dice:

Quella è stata fatta è stata un’interessante indagine i cui risultati mi hanno davvero colpito. Sono rimasto davvero impressionato e onorato. Condividerò con te questo piccolo dettaglio: alla fine del 2022, sono stato avvicinato da più partiti che mi chiedevano se avrei corso per la carica e se avrei potuto farlo. È stata una grande cosa, ed è arrivata letteralmente dal nulla. Si sono presentati uno dietro l’altro e hanno menzionato quell’indagine, e hanno anche portato alla luce le loro ricerche approfondite che dimostrerebbero che se mai intraprendessi quella strada avrei delle realistiche possibilità di riuscita. È stato tutto molto surreale perché non è mai stato il mio obiettivo. Il mio obiettivo non è mai stato quello di fare politica. Anzi, c’è molto nella politica che odio.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Dwayne Johnson come POTUS? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Spotify

