Il governo statunitense ha ufficialmente decretato che solo una persona può usare il termine The Rock a scopi commerciali, ed è Dwayne Johnson.

TKO, proprietaria della WWE, ha depositato preso la SEC (Securities and Exchange Commission) un documento che definisce Dwayne Johnson nuovo membro del consiglio d’amministrazione. La pratica indica inoltre Johnson come proprietario legale del suo nome d’arte, “The Rock”, oltre che di una serie di nomignoli e frasi celebre dei suoi giorni di wrestler.

Tra questi citiamo: “Jabroni”, “Candy Ass”, “If you smell what The Rock is cooking”, “Rocky Maivia”, “Roody Poo”, “The Samoan Sensation”, “The Great One”, “Team Corporate”, “The People’s Elbow”, “The Blue Chipper”, “Blue Hell”, “Rockpocalypse”, “Project Rock”, “Rock Nation”, “The Nation”, “The Brahma Bull”, “The People’s Champion”, “Know Your Role and Shut Your Mouth”, “Team Bring It”, “The Rock Just Bring It”, “Rock Bottom”, “Finally, The Rock has come back to …”, “It doesn’t matter what…”, “The millions… (and millions)”, e “The most electrifying man in sports and entertainment”.

Johnson ha stretto un accordo con la WWE permettendo l’uso escluso delle sue proprietà intellettuali per una durata di dieci anni.

