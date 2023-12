Durante gli incontri stampa per promuovere Rebel Moon (LEGGI LA RECENSIONE), Ed Skrein ha concesso un’intervista a Comicbook, dove ha condiviso la sua passione per i fumetti e le sue preferenze in materia.

Ecco le sue parole:

In questo momento sto leggendo un sacco di roba dark e noir. Voglio andare al Comic Con di Londra, e, quando eravamo al Comic Con di San Paolo per promuovere il film, la gente non riusciva a credere che proprio io comprassi i biglietti e andassi come fan al Comic Con di Londra. Porto i miei figli e tutti i miei amici. Ho un’enorme collezione di fumetti. Sono un grande fan di Grant Morrison e Jeff Lemire. In realtà Jeff Lemire, nell’ultimo anno, mi ha appassionato molto e mentre giravo questo film, ho passato in rassegna le sue raccolte. È una parte importante della mia vita.

Ne sto leggendo uno dal titolo Flesh and Bone, che ho preso a una convention di fumetti a Londra, una pubblicazione indipendente ambientata in Scozia, molto interessante. La cosa bella è arrivare a quelli indipendenti. Le grandi case editrici sono fantastiche, ovviamente, ma per me è questo il punto di partenza. Direi che leggo più Image che qualsiasi altro editore.