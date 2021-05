Dopo Crudelia e Malefica quale altro villain Disney meriterebbe un film in live-action? Questa è la domanda che Variety ha posto al cast di Crudelia, film Disney da poco arrivato in sala e su Disney+. Cosa avrà proposto

L’attrice ha rivelato che secondo lei sarebbe interessante vedere un lungometraggio sulle origini di Ursula, celebre villain di La sirenetta:

È una piovra, il mondo in cui vive, i suoi genitori e cosa le è accaduto. Non abbiamo mai visto un cattivo Disney non umano esplorato in quel modo.