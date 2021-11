LEGGI: la recensione di Encanto

Come previsto, dopo la frenata del Giorno del Ringraziamento gli incassi americani sono tornati a salire nel giorno del Black Friday, a partire da, che venerdì ha raccolto 11 milioni di dollari in poco meno di quattromila cinema, per un totale di 24.3 milioni di dollari. Entro fine weekend, il film dei Walt Disney Animation Studios dovrebbe salire a 43 milioni di dollari, non troppo distante da quanto previsto dagli analisti anche se si tratterebbe di un esordio molto inferiore a colossi come Frozen 2 (130 milioni di dollari) o coco (72 milioni). In epoca pandemica, però, non era scontato un debutto simile e a questo punto l’elemento fondamentale sarà la tenuta nei giorni e nelle settimane successive al primo weekend.

Seconda posizione per Ghostbusters: Legacy, con altri 9.7 milioni di dollari e un totale di 73 milioni di dollari (dovrebbe raccoglierne più di 35 in questi cinque giorni festivi). Al terzo posto troviamo invece House of Gucci, con 5.7 milioni di dollari e un totale di 13.3 milioni di dollari: in cinque giorni dovrebbe sfiorare i 22 milioni di dollari.

Quarto posto per Eternals, che venerdì ha incassato 3.1 milioni di dollari, per un totale di 145 milioni di dollari: supererà i 150 entro domenica sera.

Al quinto posto Resident Evil: Welcome to Raccoon City non riesce a sfondare come controprogrammazione, con 2 milioni di dollari che dovrebbero tradursi in meno di 9 milioni nei cinque giorni. Costato 25 milioni di dollari, il film si affiderà soprattutto al box-office internazionale per recuperare.

Da notare che, all’ottavo posto, Dune è riuscito a raccogliere altri 800 mila dollari e a salire quindi finalmente sopra i 100 milioni di dollari complessivi. In tutto il mondo ha raggiunto i 368 milioni di dollari.

Fonte: BOM