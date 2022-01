Recentemente vi abbiamo parlato del successo di “Non si nomina Bruno”, canzone originale presente nel film d’animazione Disney, disponibile per la visione in streaming su Disney+.

Ora, uno dei registi del film ovvero Byron Howard, parlando con Empire, ha svelato una curiosità relativa proprio a quella canzone. Il co-regista ha rivelato che in una prima bozza della sceneggiatura quel segmento non era presente, in quanto avevano inizialmente pensato di intraprendere fin da subito una storia alla buddy movie con Mirabel e Bruno:

In realtà, ad un certo punto, Bruno aveva l’età di Mirabel. Abbiamo tentato di concepirlo come una sorta di zio paffuto e divertente che incontrava all’inizio del film.

Ma qualcosa è scattato nel team di sviluppo quando ha dovuto fare i conti con le ripercussioni del dono di Bruno, immaginando che la sua preveggenza avrebbe probabilmente messo la sua famiglia e i cittadini del paese contro di lui, come puntualizzato da Empire.

In relazione al pezzo composto da Lin-Manuel Miranda il co-regista Charise Castro Smith ha anche rivelato che quel determinato personaggio inizialmente aveva un altro nome, ovvero Oscar:

Si chiamava Oscar. E Oscar non fa rima davvero con nulla, quindi…

Lo stesso Miranda ha commentato il successo della canzone intervistato da People:

Mi sorprende che sia “Bruno”. Credo si tratti del mio “Send in the Clowns”, il successo più grande del compianto Stephen Sondheim, avvenuto un po’ a caso dopo un’incredibile carriera con musica rivoluzionaria. Ma mi va bene così!

Ricordiamo che la colonna sonora originale è arrivata in cima alla classifica Billboard 200 degli album: la canzone We Don’t Talk About Bruno (Non si nomina Bruno!) è salita al quinto posto della classifica Hot 100.

