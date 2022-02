, l’ultimo film d’animazione targato Disney approdato sulla piattaforma streaming Disney+, è riuscito lì dovenon ce l’ha fatta.

Negli ultimi giorni la colonna sonora originale era arrivata in cima alla classifica Billboard 200 degli album, mentre la canzone We Don’t Talk About Bruno (Non si nomina Bruno!) era riuscita a salire al i primi posti della classifica Hot 100.

È di poche ore fa la notizia che la canzone di Bruno ha raggiunto il 1° posto della classifica, un evento che non si è più ripetuto per un film Disney dopo Aladdin nel 1993 con Il mondo è mio (A Whole New World) visto che All’alba sorgerò (Let it Go) tratta da Frozen riuscì ad arrivare solamente al quinto posto.

La canzone ha scalzato Easy on Me di Adele dalla prima posizione, che comunque aveva goduto di passaggi radiofonici di gran lunga maggiori (Bruno ha avuto trasmissioni radiofoniche di 1/62 rispetto a quelle di Adele), anche se nell’ultima settimana ha registrato un incremento del 239%.

Intanto su Youtube la canzone ufficiale è a quota 160 milioni di visualizzazioni.

