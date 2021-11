a vincere un weekend che ha visto incassi in calo ci quasi il 10% rispetto a una settimana fa (4.2 milioni di euro in quattro giorni e 625 mila spettatori). Il film d’animazione della Disney domina la classifica con 1.6 milioni di euro, che salgono poi a quasi 1.8 includendo i dati di mercoledì.

Seconda posizione, ben distante, per Ghostbusters: Legacy, che incassa 580 mila euro (perdendo circa il 44% rispetto all’esordio) e sale così a 1.8 milioni complessivi. Al terzo posto Eternals incassa 343 mila euro, portandosi a un totale di 8 milioni di euro: il film dei Marvel Studios ha superato No Time to Die ed è diventato ufficialmente il maggiore incasso dall’inizio della pandemia.

Al quarto posto debutta Una famiglia mostruosa, con 312 mila euro, mentre al quinto posto Resident Evil: Welcome to Raccoon City apre con soli 271 mila euro. Sesta posizione per The French Dispatch, con 213 mila euro e un totale di 1.8 milioni di euro, mentre al settimo posto Io sono Babbo Natale incassa 108 mila euro e sale a 1.5 milioni complessivi. Zlatan, all’ottavo posto, incassa quasi 95 mila euro e sfiora gli 1.6 milioni complessivi. Al nono posto Freaks Out incassa altri 79 mila euro, per un totale di 2.5 milioni di euro, mentre chiude la top-ten Per tutta la vita con 73 mila euro e un totale di 898 mila euro complessivi.

Ricordiamo che questo weekend è uscito anche È stata la mano di Dio: uscito in 250 cinema, il film di Paolo Sorrentino sembra aver attirato molti spettatori, ma come da tradizione Netflix non ha voluto comunicare i dati a Cinetel. Non è da escludere che, se tali dati fossero stati inviati, i risultati del weekend rispetto al precedente sarebbero stati positivi…

INCASSI ITALIA 25-28 / 11 / 2021

ENCANTO – € 1.661.608 / € 1.789.910 GHOSTBUSTERS: LEGACY – € 580.490 / € 1.832.345 ETERNALS – € 343.555 / € 8.039.941 UNA FAMIGLIA MOSTRUOSA – € 312.903 / € 312.903 RESIDENT EVIL: WELCOME TO RACCOON CITY – € 271.891 / € 271.891 THE FRENCH DISPATCH – € 213.089 / € 1.842.388 IO SONO BABBO NATALE – € 108.697 / € 1.556.973 ZLATAN – € 94.908 / € 1.593.740 FREAKS OUT – € 79.472 / € 2.566.352 PER TUTTA LA VITA – € 73.512 / € 898.351

Fonte: Cinetel