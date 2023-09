In The Equalizer 3, ora nelle sale italiane (LEGGI LA RECENSIONE), ritroviamo Denzel Washington nei panno di Robert McCall, ex-agente governativo che decide di tornare in azione. In un’intervista con CBR, al suo regista, Antoine Fuqua, è stato chiesto con quale altro eroe dell’action gli piacerebbe vedere fare squadra il protagonista della saga in un potenziale crossover.

Ecco la sua risposta:

È una domanda interessante. Penso che sarebbe molto divertente con John Wick. Sono molto diversi. Se McCall ha bisogno di armi o pistole, lascerei che se ne occupi John. Quando si tratta di atti di violenza ravvicinata, lascio che se ne occupi McCall. Sono molto diversi.

The Equalizer 3 è scritto da Richard Wenk (Jack Reacher – Punto di non ritorno, The Equalizer 2 – Senza perdono) e nel cast oltre a Denzel Washington, Dakota Fanning e David Denman, ci sono molti attori italiani tra cui Gaia Scodellaro, Andrea Scarduzio, Andrea Dodero, Eugenio Mastrandrea, Bruno Bilotta, Daniele Perrone, Salvatore Ruocco e Remo Girone. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere fare squadra Robert McClall di The Equalizer e John Wick? Lasciate un commento!

FONTE: CBR

