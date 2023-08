La recensione di The Equalizer 3, il capitolo finale della serie con Denzel Washington in sala dal 30 agosto

O muori nei primi capitoli del tuo franchise o combatti il crimine sufficientemente a lungo per finire a spararti con degli italiani. Lo sa John Wick e ora lo sa anche Robert McCall, ovvero The Equalizer, che al terzo e ultimo capitolo approda in Sicilia. E se esistesse una scala di misurazione dell’italianizzazione di un film americano, una ai cui estremi ci siano da una parte il massimo della macchietta fasulla e dall’altra la perfetta e realistica rappresentazione del nostro paese (una scala che potrebbe essere chiamata “Scala Pepperoni”), The Equalizer 3 – Senza tregua sarebbe sicuramente nella parte dello spettro più vicina al realismo e più lontana dalla cartolina. Questo, è facile immaginarlo, anche grazie alla presenza già in fase di coproduzione del distributore italiano Eagle Pictures.

McCall è finito in Sicilia, lo scopriamo in una prima scena giustamente densa...