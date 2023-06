Si avvicina sempre più l’uscita di L’esorcista, il primo dei tre film che la Universal e la Blumhouse di Jason Blum hanno in cantiere con l’obiettivo di dare forma a una trilogia sequel della pellicola originale del 1973 diretta da William Friedkin.

Nell’attesa, la Universal e la Blumhouse hanno diffuso una foto dal set, che potete vedere a seguire:

Ecco anche un messaggio da parte del regista David Gordon Green.

“Il conto alla rovescia ha inizio” ha detto il regista. “Mancano 134 giorni all’uscita del nostro film The Exorcist: Believer. Al momento la nostra squadra sta dando gli ultimi ritocchi alla pellicola che non vediamo l’ora di mostrarvi sul grande schermo. Succederà molto presto. Date un’occhiata da queste parti per altri aggiornamenti“.

Ecco il messaggio:

Il cast del film comprende Leslie Odom Jr., Ann Dowd, Lidya Jewett, Jennifer Nettles e Ellen Burstyn, di ritorno nei panni di Chris MacNeil. Alla regia David Gordon Green. Trovate ulteriori dettagli sul progetto in questo articolo.

