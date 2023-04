Sono da poco finite le riprese de L’esorcista, il primo dei tre film che la Universal e la Blumhouse di Jason Blum hanno in cantiere con l’obiettivo di dare forma a una trilogia sequel della pellicola originale del 1973 diretta da William Friedkin. Saranno ben 400 i milioni investiti nel progetto complessivo, tale da rendere il primo capitolo il film più rischioso che Blum abbia mai realizzato. Ecco quanto quest’ultimo ha dichiarato in un’intervista con Indiewire:

Sicuramente il film più rischioso che abbia mai fatto non è ancora uscito. È L’esorcista. Solo perché è molto costoso. Di solito l’asticella del successo di tutto ciò che facciamo, perché è poco costoso, è incredibilmente bassa. Per L’esorcista è alta. Non è un rischio elevato per la Blumhouse. Ovviamente siamo già stati pagati, ma è un rischio elevato per i nostri partner. Quindi, quando mi chiedete qual è la cosa più rischiosa a cui abbiamo lavorato, considero la domanda come rivolta a noi o ai nostri partner finanziari. Nel caso de L’esorcista, sarebbe il rischio più grande, perché è un rischio elevato per la Universal.